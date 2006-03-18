cristian

Гость cristian

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Поиск Информации, Настройка / Тестирование ПО

    Привет! Последнее время трачу слишком много времени на поиск различных программ, затем долго разбираюсь как же получить от них то, что мне требуется -) Речь идёт в основном о серверном Unix-софте. Цель проекта - найти человека на ...

    Тестирование ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • FTP Copy

    Копирование содержимого с ФТП на ФТП. 1. Скрипт должен корректно работать с любыми ошибками копирования, в случае потери связи поддерживать автоматическую докачку! Если по каким-то причинам копирование всё же не может быть корректно завершено, об этом ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • FFMPEG: требуется помощь в решении проблемы.

    всем привет :) суть в следующем - ффмпег используется для нарезки видео и скриншотов к нему, скриншоты режутся очень странно: если резать сначала файла, то начинаем с 18 скринов / минута, далее скорость падает если резать с конца, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дописать софт: search and replace в тхт файлах, копирование и ренейм директ

    Привет :) Рад, что ты зашёл посмотреть на мой проект. Думаю, тебе это по силам и мы сейчас обо всем договоримся в аське. Стучи или пиши сюда коммент со своей ценой, укажи свой опыт, расскажи как ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дописать скрипт - Граббер контента и урлов на PHP.

    $250

    - Парсинг страниц, граб MPG и JPG файлов по правилам с определённых сайтов в указанные директории на сервере. - Пережимание JPG для улучшения качества (gb или IM). resize, crop, sharp, blur, etc. - Поиск урлов перебором для ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад