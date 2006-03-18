Привет! Последнее время трачу слишком много времени на поиск различных программ, затем долго разбираюсь как же получить от них то, что мне требуется -) Речь идёт в основном о серверном Unix-софте. Цель проекта - найти человека на ...
- Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Копирование содержимого с ФТП на ФТП. 1. Скрипт должен корректно работать с любыми ошибками копирования, в случае потери связи поддерживать автоматическую докачку! Если по каким-то причинам копирование всё же не может быть корректно завершено, об этом ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
всем привет :) суть в следующем - ффмпег используется для нарезки видео и скриншотов к нему, скриншоты режутся очень странно: если резать сначала файла, то начинаем с 18 скринов / минута, далее скорость падает если резать с конца, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Привет :) Рад, что ты зашёл посмотреть на мой проект. Думаю, тебе это по силам и мы сейчас обо всем договоримся в аське. Стучи или пиши сюда коммент со своей ценой, укажи свой опыт, расскажи как ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
- Парсинг страниц, граб MPG и JPG файлов по правилам с определённых сайтов в указанные директории на сервере. - Пережимание JPG для улучшения качества (gb или IM). resize, crop, sharp, blur, etc. - Поиск урлов перебором для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад