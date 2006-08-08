Необходимо создать интернет-магазин на PHP + MySQL с неограниченным количеством категорий/подкатегорий. Необходима возможность поиска, сортировки товаров по производителю и система управления заказами.
Интернет-магазины43 заявки
Закрыт
17 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин на PHP + MySQL с неограниченным количеством категорий/подкатегорий. Необходима возможность поиска, сортировки товаров по производителю и система управления заказами.
Требуется разработать дизайн сайта компании, которая занимается продажей компьютерной техники. Требуется исходник .psd и нарезка дизайна в HTML.