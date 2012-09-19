Требуется создание портала недвижимости региона под ключ. Дизайн портала будет предоставлен. Необходима верстка и настройка CMS. Рассматриваются варианты написания кода с нуля или настройка на основе платных CMS. Сайты для примера: http://www.restate.ru/ http://www.real.spb.ru/ http://www.bsn.ru/ http://www.bn.ru/ Интересуют примерные сроки и стоимость данных работ.