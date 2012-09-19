Сайт туристической фирмы Необходимо интегрировать имеющийся дизайн сайна на СMS (любую). На сайте будет: 1. текстовая инфо 2. инфо о направлениях (страны, отели, стоимость туров, фотографии) 3. формы обратная связь 4. регистрация клиентов для возможности написания ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо интегрировать имеющийся дизайн сайна на HostСMS. На сайте будет: 1. текстовая инфо 2. инфо о направлениях (страны, отели, стоимость туров, фотографии) 3. формы обратная связь 4. регистрация клиентов для возможности написания отзывов о поездке 5. рассылка по зарегистрированным клиентам Необходим рассчет ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание портала недвижимости региона под ключ. Дизайн портала будет предоставлен. Необходима верстка и настройка CMS. Рассматриваются варианты написания кода с нуля или настройка на основе платных CMS. Сайты для примера: http://www.restate.ru/ http://www.real.spb.ru/ http://www.bsn.ru/ http://www.bn.ru/ Интересуют примерные сроки и стоимость данных работ.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад