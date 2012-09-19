daniilam

Даниил daniilam

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт туристической фирмы

    Сайт туристической фирмы Необходимо интегрировать имеющийся дизайн сайна на СMS (любую). На сайте будет: 1. текстовая инфо 2. инфо о направлениях (страны, отели, стоимость туров, фотографии) 3. формы обратная связь 4. регистрация клиентов для возможности написания ...

    Форма обратной связи
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт туристической фирмы

    Необходимо интегрировать имеющийся дизайн сайна на HostСMS. На сайте будет: 1. текстовая инфо 2. инфо о направлениях (страны, отели, стоимость туров, фотографии) 3. формы обратная связь 4. регистрация клиентов для возможности написания отзывов о поездке 5. рассылка по зарегистрированным клиентам Необходим рассчет ...

    Форма обратной связи
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание портала недвижимости региона под ключ

    Требуется создание портала недвижимости региона под ключ. Дизайн портала будет предоставлен. Необходима верстка и настройка CMS. Рассматриваются варианты написания кода с нуля или настройка на основе платных CMS. Сайты для примера: http://www.restate.ru/ http://www.real.spb.ru/ http://www.bsn.ru/ http://www.bn.ru/ Интересуют примерные сроки и стоимость данных работ.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад