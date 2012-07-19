Нужен яркий, функциональный и качественный сайт-визитка, с небольшим каталогом и красивой галереей. Необходима возможность использовать различный контент - фото, видео. Резина вплоть до 1920х1280. ЦМС Joomla, WordPress не рассматривается. Обязательные требования: ...
Сайт туристической фирмы
Необходимо интегрировать имеющийся дизайн сайна на HostСMS.
На сайте будет:
1. текстовая инфо
2. инфо о направлениях (страны, отели, стоимость туров, фотографии)
3. формы обратная связь
4. регистрация клиентов для возможности написания отзывов о поездке
5. рассылка по зарегистрированным клиентам
Необходим рассчет бюджета.
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