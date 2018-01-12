Быстро и качественно
Графический дизайнер
Работаю в программах:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Corel Draw
Владею английским языком на уровне Upper Intermediate, имеется официальный сертификат FCE
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Портфолио
- Рюкзак для транспортировки домашних животных204 просмотра
- Проект корпуса для кофеварки "Армадилло"148 просмотров
- Логотип для сети ресторанов "Довольный Кит"264 просмотра
- Лендинг сервиса подарочных наборов для животных196 просмотров
- Главная страница интернет-магазина151 просмотр
- Сайт типографии Fast Print245 просмотров
- Маркетинг кит переводческого агентства для бизнеса172 просмотра
- Маркетинг кит «United Ways»276 просмотров
- Маркетинг-кит ООО «Единая Сервисная Служба»383 просмотра