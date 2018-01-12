danilakrupin

Крупин danilakrupin

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Быстро и качественно

Графический дизайнер

Работаю в программах:

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe InDesign

- Corel Draw

Владею английским языком на уровне Upper Intermediate, имеется официальный сертификат FCE

InDesignIllustratorPhotoshop
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