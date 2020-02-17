Моя страсть - решать проблемы сквозь призму дизайна
Здравствуйте, меня зовут Дарья, я UX/UI Designer из Харькова, Украина.
Я специализируюсь на целевых страницах, веб-сайтах, онлайн-сервисах, электронной почте, мобильных приложениях, интерактивном и адаптивном дизайне. Я создаю иллюстрацию, инфографику и значки.
Моя страсть - решать проблемы сквозь призму дизайна.
Портфолио
- VPN101 просмотр
- Главный экран. Интернет магазин91 просмотр
- Audi Redesign70 просмотров
- Главный экран. Пиццерия85 просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 дней
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