Моя страсть - решать проблемы сквозь призму дизайна

Здравствуйте, меня зовут Дарья, я UX/UI Designer из Харькова, Украина.

Я специализируюсь на целевых страницах, веб-сайтах, онлайн-сервисах, электронной почте, мобильных приложениях, интерактивном и адаптивном дизайне. Я создаю иллюстрацию, инфографику и значки.

Моя страсть - решать проблемы сквозь призму дизайна.