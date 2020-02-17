daria_bazalyuk

Дарья daria_bazalyuk

 
25 летУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Моя страсть - решать проблемы сквозь призму дизайна

Здравствуйте, меня зовут Дарья, я UX/UI Designer из Харькова, Украина.

Я специализируюсь на целевых страницах, веб-сайтах, онлайн-сервисах, электронной почте, мобильных приложениях, интерактивном и адаптивном дизайне. Я создаю иллюстрацию, инфографику и значки.

Моя страсть - решать проблемы сквозь призму дизайна.

Инфографика
Портфолио
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
#191
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 дней
#1449