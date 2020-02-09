Внедрение работ для cms Bitrix и Bitrix 24.Качественное создание сайтов (с учетом SEO). Оптимизация и развитие проектов в поисковых системах.
Я Project manager , имею более 3 лет опыта :
1. В ведении и развитии WEB - проектов (cms Bitrix/Wordpress)
2. Работа в корпоративной портале Bitrix24
3. В этапах и нюансах WEB-разработки сайтов (как доработки так и создания с нуля).
4. В наполнении сайтов контентом (cms Bitrix/Wordpress)
Моя команда состоит из :
1.SEO специалиста (опыт более 9 лет)
2.PPS специалиста (опыт более 2 лет)
3.Интегратора Bitrix24 (опыт более 2 лет)
4.Back-End Developer (опыт более 3 лет)
5.Front end Developer (опыт более 3 лет)
Мы ответственная и самоорганизованная команда, которая готова выполнять задание заказчика быстро и качественно.