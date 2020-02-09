Внедрение работ для cms Bitrix и Bitrix 24.Качественное создание сайтов (с учетом SEO). Оптимизация и развитие проектов в поисковых системах.

Я Project manager , имею более 3 лет опыта :

1. В ведении и развитии WEB - проектов (cms Bitrix/Wordpress)

2. Работа в корпоративной портале Bitrix24

3. В этапах и нюансах WEB-разработки сайтов (как доработки так и создания с нуля).

4. В наполнении сайтов контентом (cms Bitrix/Wordpress)

Моя команда состоит из :

1.SEO специалиста (опыт более 9 лет)

2.PPS специалиста (опыт более 2 лет)

3.Интегратора Bitrix24 (опыт более 2 лет)

4.Back-End Developer (опыт более 3 лет)

5.Front end Developer (опыт более 3 лет)

Мы ответственная и самоорганизованная команда, которая готова выполнять задание заказчика быстро и качественно.