darlics

Михаил Колчин darlics

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Настройка sutra dts
Честный и шедрый заказчик, приятный в общении человек. Все четко и граммотно - от постановки задачи и проверки и до оплаты.
Человек приятный, компитентный, сделал даже более чем нужно.Всё объяснил по человечески.Молодец.Спасибо ему за это. Редко таких людей в сети встречал
Ответный отзыв