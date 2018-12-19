В агентство [url=https://fredtm.ru/]https://fredtm.ru/[/url] нужен дизайнер на отрисовки ряда статистических баннеров для проектов. В оценке оставляйте примеры работ и стоимость.
Помогаю увеличить продажи в вашем бизнесе, а не просто настраиваю рекламу
- Владелец агентства Фред, г. Ижевск с 2013 года
- Развиваю академию Фред с направлением: обучение удаленной профессии
- Помогаю предпринимателям понять, как развивать свой бизнес в интернете, какие стратегии применять
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$7
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Баннеры21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть список квартир в ЖК. Вся документация в Google Docs. Нужно из списка выбрать самую дешевую 1,2,3 и т.д. квартиру и самую дорогую. В битриксе заполнить 3 поля: комнаты, цена и площадь. Итого на один жилой комплекс будет ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Доработать 1. Слайдер Задержка 5 сек, максимум 3 фотографии в слайдере + визуализация того, что это слайдер (либо кружочки внизу, либо стрелочки по бокам)текст у нас на картинках будет 2. Отзывы Отзывы - с функцией добавления пользователем и администратором. В ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$7
10 баллов
5 лет назад
Проблем с проверкой и оплатой работы не возникло, постоянно на связи. Рекомендую Станислава как порядочного и ответственного заказчика.
Ответный отзыв
Работа была сделана оперативно за 2 дня. Советую как хорошего контент-менеджера по битриксу.
$20
10 баллов
5 лет назад
Спасибо, всё было чётко и по делу. Оплата мгновенная.
Ответный отзыв
Заказывал настройку 3-х модулей на джумле, работа выполнена оперативно. Благодарю за пояснения после работы.