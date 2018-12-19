deco9018

Станислав Кунгуров deco9018

 
33 годаРоссия/Ижевск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Помогаю увеличить продажи в вашем бизнесе, а не просто настраиваю рекламу

 - Владелец агентства Фред, г. Ижевск с 2013 года

 - Развиваю академию Фред с направлением: обучение удаленной профессии

 - Помогаю предпринимателям понять, как развивать свой бизнес в интернете, какие стратегии применять

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$7
выплачено фрилансерам
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безопасных платежей

  • Дизайнер для отрисовки баннеров

    В агентство [url=https://fredtm.ru/]https://fredtm.ru/[/url] нужен дизайнер на отрисовки ряда статистических баннеров для проектов. В оценке оставляйте примеры работ и стоимость.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо наполнить сайт на битриксе

    Есть список квартир в ЖК. Вся документация в Google Docs. Нужно из списка выбрать самую дешевую 1,2,3 и т.д. квартиру и самую дорогую. В битриксе заполнить 3 поля: комнаты, цена и площадь. Итого на один жилой комплекс будет ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка сайта на джумле

    $20

    Доработать  1. Слайдер Задержка 5 сек, максимум 3 фотографии в слайдере + визуализация того, что это слайдер (либо кружочки внизу, либо стрелочки по бокам)﻿текст у нас на картинках будет 2. Отзывы  Отзывы - с функцией добавления пользователем и администратором. В ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Megen
Елена 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Необходимо наполнить сайт на битриксе
Проблем с проверкой и оплатой работы не возникло, постоянно на связи. Рекомендую Станислава как порядочного и ответственного заказчика.
Работа была сделана оперативно за 2 дня. Советую как хорошего контент-менеджера по битриксу.
Ответный отзыв
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на джумле
Спасибо, всё было чётко и по делу. Оплата мгновенная.
Заказывал настройку 3-х модулей на джумле, работа выполнена оперативно. Благодарю за пояснения после работы.
Ответный отзыв