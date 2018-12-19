Есть список квартир в ЖК. Вся документация в Google Docs. Нужно из списка выбрать самую дешевую 1,2,3 и т.д. квартиру и самую дорогую. В битриксе заполнить 3 поля: комнаты, цена и площадь. Итого на один жилой комплекс будет ...