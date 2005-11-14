Нужно правильно натроить Hive на хостинге с CPanel через Cron
- $50Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Требуется фрилансер, знающий эту систему, и имеющий опыт на eBayПоиск информации2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Есть сайт мобильного контента, на данный момент иц=110, нужно поднять до 500... Ваши цены и предложения? Ссылку дам при переписке.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Есть работа для программиста имеющего опыт работы с e107 CMS (e107.org.ru). Необходимо создать Тему из готового дизайна, прикрутить, и доработать некоторые модули. Подробнее при переписке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Мы работаем с osCommerce, но хотим попробовтаь что-нибудь новенькое, причем не хуже чем os.... (интеграция с платежными системами PayPal и т.д., мощная админка) Если у Вас есть готовые скрипты, с удовольствием рассмотрим их возможности... долгосрочное сотрудничестово Пишите ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется удаленный сотрудник на постоянную работу, первый месяц испытательный срок (оклад 200$), затем повышение в зависимости от Вашего мастерства и выработки. Предложение, для тех кто хочет иметь стабильный заработок, работая в связке с дизайнером. Ноебходимые знания: PHP, ...Веб-программирование56 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо добиться лидирующих позиций в Яндексе для сайта www.mobilla.net.ruПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется специалист для продвижения и оптимизации для SEO. способный поддерживать наши проекты на лидирующих позициях.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт18 лет назад