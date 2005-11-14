Мы работаем с osCommerce, но хотим попробовтаь что-нибудь новенькое, причем не хуже чем os.... (интеграция с платежными системами PayPal и т.д., мощная админка) Если у Вас есть готовые скрипты, с удовольствием рассмотрим их возможности... долгосрочное сотрудничестово Пишите ...