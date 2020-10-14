Deep Sand

Я креативный моушн дизайнер/редактор видео, готовый сделать для вас что-нибудь действительно впечатляющее.

Для меня очень важно сдавать работу в срок, в тоже время делая ее качественно, учитывая все пожелания заказчика.

Мои навыки и опыт:

- Свободно владею Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator, Premiere pro.

- Работаю с блогерами, стримерами и крупными российскими компаниями.

Я дружелюбный, открытый и готовый быть полезным. Не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время :)