Deep Sand
Я креативный моушн дизайнер/редактор видео, готовый сделать для вас что-нибудь действительно впечатляющее.
Для меня очень важно сдавать работу в срок, в тоже время делая ее качественно, учитывая все пожелания заказчика.
Мои навыки и опыт:
- Свободно владею Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator, Premiere pro.
- Работаю с блогерами, стримерами и крупными российскими компаниями.
Я дружелюбный, открытый и готовый быть полезным. Не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время :)
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Портфолио
- ShowReel 202080 просмотров