Разработка и продвижение сайтов для бизнеса
Рад приветствовать Вас в моем профиле! Меня зовут Дмитрий, я профессионально занимаюсь веб-разработкой с 2011 года. Специализируюсь на некоммерческих CMS Joomla и OpenCart. В дизайне предпочитаю оправданный минимализм, в разработке использую современные, быстрые и надежные инструменты.
Мои услуги:
- Интернет-магазин на OpenCart стоимость от 10000 р.;
- Landing Page на Joomla стоимость от 3000 р.;
- Сайт-визитка на Joomla стоимость от 5000 р.;
- Корпоративный сайт на Joomla стоимость от 10000 р.;
- Информационный портал на Joomla от 25000 р.;
- Настрою рекламу в Яндекс.Директ от 5000 р (минимум 200 ключевых слов);
- Таргетированная реклама Вконтакте 3000 р.;
- Сделаю адаптивную верстку Вашего дизайна на CMS Joomla от 4000 р.;
- Помогу с доработкой сайта под Ваши задачи на CMS Joomla и OpenCart;
- Помогу установить и настроить, Ваш шаблон на CMS Joomla или OpenCart за 1000 р.;
- Произведу поисковую оптимизация сайта (поисковое продвижение от 10000 р. в месяц).
8 (963) 185-47-76
Работаю быстро и всегда нахожусь на связи.
Если поставленная задача не соответствует моей компетенции, то я честно скажу Вам об этом.
Больше информации на моем персональном сайте: delorosta.ru
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