Разработка и продвижение сайтов для бизнеса

Рад приветствовать Вас в моем профиле! Меня зовут Дмитрий, я профессионально занимаюсь веб-разработкой с 2011 года. Специализируюсь на некоммерческих CMS Joomla и OpenCart. В дизайне предпочитаю оправданный минимализм, в разработке использую современные, быстрые и надежные инструменты.

Мои услуги:

Интернет-магазин на OpenCart стоимость от 10000 р. ;

на OpenCart стоимость ; Landing Page на Joomla стоимость от 3000 р. ;

на Joomla стоимость ; Сайт-визитка на Joomla стоимость от 5000 р. ;

на Joomla стоимость ; Корпоративный сайт на Joomla стоимость от 10000 р. ;

на Joomla стоимость ; Информационный портал на Joomla от 25000 р. ;

на Joomla ; Настрою рекламу в Яндекс.Директ от 5000 р (минимум 200 ключевых слов);

(минимум 200 ключевых слов); Таргетированная реклама Вконтакте 3000 р. ;

; Сделаю адаптивную верстку Вашего дизайна на CMS Joomla от 4000 р.;

Помогу с доработкой сайта под Ваши задачи на CMS Joomla и OpenCart;

Помогу установить и настроить, Ваш шаблон на CMS Joomla или OpenCart за 1000 р.;

Произведу поисковую оптимизация сайта (поисковое продвижение от 10000 р. в месяц).

8 (963) 185-47-76

Работаю быстро и всегда нахожусь на связи.

Если поставленная задача не соответствует моей компетенции, то я честно скажу Вам об этом.

Больше информации на моем персональном сайте: delorosta.ru