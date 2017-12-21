delorosta

Дмитрий delorosta

 
33 годаРоссия/Красноярск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка и продвижение сайтов для бизнеса

Рад приветствовать Вас в моем профиле! Меня зовут Дмитрий, я профессионально занимаюсь веб-разработкой с 2011 года. Специализируюсь на некоммерческих CMS Joomla и OpenCart. В дизайне предпочитаю оправданный минимализм, в разработке использую современные, быстрые и надежные инструменты. 

Мои услуги:

  • Интернет-магазин на OpenCart стоимость от 10000 р.;
  • Landing Page на Joomla стоимость от 3000 р.;
  • Сайт-визитка на Joomla стоимость от 5000 р.;
  • Корпоративный сайт на Joomla стоимость от 10000 р.;
  • Информационный портал на Joomla от 25000 р.;
  • Настрою рекламу в Яндекс.Директ от 5000 р (минимум 200 ключевых слов);
  • Таргетированная реклама Вконтакте 3000 р.;
  • Сделаю адаптивную верстку Вашего дизайна на CMS Joomla от 4000 р.;
  • Помогу с доработкой сайта под Ваши задачи на CMS Joomla и OpenCart;
  • Помогу установить и настроить, Ваш шаблон на CMS Joomla или OpenCart за 1000 р.;
  • Произведу поисковую оптимизация сайта (поисковое продвижение от 10000 р. в месяц).
Не знаете что выбрать? Позвоните мне по номеру, указанному в контактах профиля и я помогу с решением Вашей задачи!

8 (963) 185-47-76

Работаю быстро и всегда нахожусь на связи.

Если поставленная задача не соответствует моей компетенции, то я честно скажу Вам об этом.

Больше информации на моем персональном сайте: delorosta.ru

OpenCartJoomlaСайт-визитка
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