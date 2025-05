demidtishin

Разработчик игр. Основатель сервисной компании Allcorrect.

с 2006 г. - учредитель компании Allcorrect (www.allcorrectgames.com).

Allcorrect оказывает услуги игровым студиям с 2008 года. Среди наших постоянных клиентов - EA, Ubisoft, Perfect World, Gaijin, Daedalic, Kongregate, Miniclip, Kefir, G5 и сотни других издателей.

Мы участвовали в таких проектах, как Anthem, Jedi: Fallen Order, Crew, Valiant Hearts, War Thunder, Star Stable, Settlers Online, Tales of Berseria, Perfect World, Age of Conan, Might & Magic: Duel of Champions.

с 2015 по 2018 г. - учредитель, продюсер в студии Funbakers (www.funbakers.com).

Команда выпустила две игры в детективной серии Silent Streets, которые получили высокую оценку Apple, а также изданий Pocket Gamer, Touch Arcade и AR Critic.

С 2018 г. - независимый разработчик игр.

Готовлю к выходу пошаговую стратегию Fireside Hero для ПК (www.firesidehero.com).