demin_sk

Сергей demin_sk

 
63 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Сверстать одностраничник

    $25

    Необходимо сверстать одностраничник(услуги консалтинга - бухгалтерский учет). Размер - 6 экранов. Верстка кросс браузерно. Дедлайн 24 часа с момента утверждения кандидата. Бюджет 25 долларов строго.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $50

    Необходимо сделать дизайн одностраничника(услуги консалтинга - бухгалтерский учет) - 6 экранов. Мокап предоставляется утвержденному кандидату. Дедлайн 24 часа с момета утверждения кандидата. Бюджет 50 долларов строго.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад