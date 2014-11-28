$25
Необходимо сверстать одностраничник(услуги консалтинга - бухгалтерский учет). Размер - 6 экранов. Верстка кросс браузерно. Дедлайн 24 часа с момента утверждения кандидата. Бюджет 25 долларов строго.
HTML-верстка15 заявок
Закрыт
10 лет назад
Необходимо сверстать одностраничник(услуги консалтинга - бухгалтерский учет). Размер - 6 экранов. Верстка кросс браузерно. Дедлайн 24 часа с момента утверждения кандидата. Бюджет 25 долларов строго.
Необходимо сделать дизайн одностраничника(услуги консалтинга - бухгалтерский учет) - 6 экранов. Мокап предоставляется утвержденному кандидату. Дедлайн 24 часа с момета утверждения кандидата. Бюджет 50 долларов строго.