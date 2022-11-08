Уважаемые гости и постояльцы сервиса!
Предлагаю Вам свои услуги по написанию статей
Опыт работы более шести лет. За это время было написано несколько десятков миллионов символов, а тексты имели разную тематику.
Остались довольными более трехсот клиентов, а с некоторыми я сотрудничаю до сих пор. Принимаю как единичные, так и оптовые заказы по индивидуальным ценам! Гарантирую 100% уникальность!
Что я предлагаю:
Качественный рерайтинг текстов
Данная услуга включает поиск исходных текстов (если исходники не указываются клиентом), глубокий рерайт текста с разбиением на осмысленные абзацы, подзаголовки (h1-h6) и списки. Подбор картинок по желанию, написание title, description и keywords.
Авторский текст — копирайтинг
Услуга включает написание авторского текста по заданной тематике и ключевым словам. В статье присутствует вступление, основная часть с подзаголовками и списками, вывод. Выбираются подходящие картинки, дополнительно по желанию клиента пишутся title, description и keywords.
Выполнение заявок в биржах вечных ссылок
Услуга предоставляется «под ключ». Принимается заявка в бирже, анализируются требования оптимизатора и пишется качественная статья по тематике анкора или сайта. Статья разбита на осмысленные абзацы, включены подзаголовки (h1-h6) с набором картинок. Публикация статьи на сайте веб-мастера и ведение диалогов с оптимизаторами по правкам в статье.
Цены на услуги: (за 1000 знаков без пробелов)
1. Рерайт – от 1 доллара
2. SEO-рерайт (написание статей под поисковые системы) — от 1,2 доллара
3. Авторский текст — от 2 долларов
4. Выполнение заявок в биржах — от 1 доллара
Прием оплаты
- Webmoney
- Банковские карты (Приват)
- Яндекс.Деньги
Контакты
Почта — [email protected], [email protected]
ICQ – 44533132три
Skype – demon932008
Telegram - @demon932008