Написание качественных и уникальных текстов быстро и в краткие сроки.

Уважаемые гости и постояльцы сервиса!

Предлагаю Вам свои услуги по написанию статей

Опыт работы более шести лет. За это время было написано несколько десятков миллионов символов, а тексты имели разную тематику.

Остались довольными более трехсот клиентов, а с некоторыми я сотрудничаю до сих пор. Принимаю как единичные, так и оптовые заказы по индивидуальным ценам! Гарантирую 100% уникальность!

Что я предлагаю:

Качественный рерайтинг текстов

Данная услуга включает поиск исходных текстов (если исходники не указываются клиентом), глубокий рерайт текста с разбиением на осмысленные абзацы, подзаголовки (h1-h6) и списки. Подбор картинок по желанию, написание title, description и keywords.

Авторский текст — копирайтинг

Услуга включает написание авторского текста по заданной тематике и ключевым словам. В статье присутствует вступление, основная часть с подзаголовками и списками, вывод. Выбираются подходящие картинки, дополнительно по желанию клиента пишутся title, description и keywords.

Выполнение заявок в биржах вечных ссылок

Услуга предоставляется «под ключ». Принимается заявка в бирже, анализируются требования оптимизатора и пишется качественная статья по тематике анкора или сайта. Статья разбита на осмысленные абзацы, включены подзаголовки (h1-h6) с набором картинок. Публикация статьи на сайте веб-мастера и ведение диалогов с оптимизаторами по правкам в статье.

Цены на услуги: (за 1000 знаков без пробелов)

1. Рерайт – от 1 доллара

2. SEO-рерайт (написание статей под поисковые системы) — от 1,2 доллара

3. Авторский текст — от 2 долларов

4. Выполнение заявок в биржах — от 1 доллара

Прием оплаты

- Webmoney

- Банковские карты (Приват)

- Яндекс.Деньги

Контакты

Почта — [email protected], [email protected]

ICQ – 44533132три

Skype – demon932008

Telegram - @demon932008