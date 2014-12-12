Всем привет! Нужны иконки (10 шт) для категорий каталога Подробнее тут https://yadi.sk/i/fggfNSVEvcCRU Срок к 26,09
Иконки и Пиксель-арт9 заявок
Закрыт
9 лет назад
Всем привет! Нужны иконки (10 шт) для категорий каталога Подробнее тут https://yadi.sk/i/fggfNSVEvcCRU Срок к 26,09
Всем привет! необходимо нарисовать баннер. не пестрящий, привлекающий внимание. баннер нужен сегодня.
Приветствую! нужен исполнитель flash баннеров, знакомый с правилами и стандартами БаЯна пример того, что хочу получить http://avatars-fast.yandex.net/get-mcb/BnlQcelZsOeGudbt82wcYQ/swf?rnd=806564&link1 !!! первый заказ БЕЗ предоплаты !!!
ищу дизайнера для разработки баннеров для сайта. клубная тематика.