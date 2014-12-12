denil

Денис denil

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • GIF баннер

    Всем привет! необходимо нарисовать баннер. не пестрящий, привлекающий внимание. баннер нужен сегодня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Flash баннер под БаЯн

    Приветствую! нужен исполнитель flash баннеров, знакомый с правилами и стандартами БаЯна пример того, что хочу получить http://avatars-fast.yandex.net/get-mcb/BnlQcelZsOeGudbt82wcYQ/swf?rnd=806564&amp;link1 !!! первый заказ БЕЗ предоплаты !!!

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
$5
10 баллов
9 лет назад
GIF баннер
Все прошло хорошо. Сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую фрилансерам Дениса как надежного заказчика.
Спасибо. Работа выполнена в срок, качеством доволен.
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Нужны баннеры (jpeg)
Всё хорошо.
сотрудничеством остался доволен
Ответный отзыв