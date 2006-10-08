Дизайн першої сторінки з редіректами та лінками на інший сайт. Структура: Верхнее меню: 1. Компании и тренеры 2. События 3. Библиотека 4. Форум 5. Кабинет Главная часть 1. Аналитика 2. Корпоративные 3. открытые Нижняя часть: 1. Лента новостей 2. Бандерная раскладка 3. Фраза - дублирование - редирект с другого сайта Отдельно: ...
- $50Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать сайт по трудоустройству. Сайт будет содержать базу данных вакансий и резюме, множество он-лайн форм, опросников, несколько уровней доступа, систему персонализации сайта под конкретного пользователя, обратную связь, базу данным мультимедийного контента, несколько систем рейтинга ...Веб-программирование65 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
- Главная - Туристические фирмы /специальная форма для заполнения компаниями + поиск в базе по имени компании/ - Направления /сортировка по нескольким критериям/ - Информация о странах /поиск в базе по названию страны/ - Радиопрограммы - Интервью путешественников - Фотографии ...Веб-программирование45 заявокЗакрыт17 лет назад
- $350
Ведущему украинскому рекрутинговому агентству под молодёжный проект на постоянную работу требуется молодой квалифицированный веб-програмист по разработке и внедрению специальных сервисов для молодёжи. Основные обязанности: Разработка и внедрение программной части сайта Участвовать в разработке и внедрении ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад