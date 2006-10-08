Ведущему украинскому рекрутинговому агентству под молодёжный проект на постоянную работу требуется молодой квалифицированный веб-програмист по разработке и внедрению специальных сервисов для молодёжи. Основные обязанности: Разработка и внедрение программной части сайта Участвовать в разработке и внедрении ...