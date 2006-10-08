denny

Гость denny

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Дизайн 1ї сторінки

    $50

    Дизайн першої сторінки з редіректами та лінками на інший сайт. Структура: Верхнее меню: 1. Компании и тренеры 2. События 3. Библиотека 4. Форум 5. Кабинет Главная часть 1. Аналитика 2. Корпоративные 3. открытые Нижняя часть: 1. Лента новостей 2. Бандерная раскладка 3. Фраза - дублирование - редирект с другого сайта Отдельно: ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать сайт по трудоустройству

    Необходимо разработать сайт по трудоустройству. Сайт будет содержать базу данных вакансий и резюме, множество он-лайн форм, опросников, несколько уровней доступа, систему персонализации сайта под конкретного пользователя, обратную связь, базу данным мультимедийного контента, несколько систем рейтинга ...

    Веб-программирование65 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-сайт

    $200

    - Главная - Туристические фирмы /специальная форма для заполнения компаниями + поиск в базе по имени компании/ - Направления /сортировка по нескольким критериям/ - Информация о странах /поиск в базе по названию страны/ - Радиопрограммы - Интервью путешественников - Фотографии ...

    Веб-программирование45 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-програмист

    $350

    Ведущему украинскому рекрутинговому агентству под молодёжный проект на постоянную работу требуется молодой квалифицированный веб-програмист по разработке и внедрению специальных сервисов для молодёжи. Основные обязанности: Разработка и внедрение программной части сайта Участвовать в разработке и внедрении ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSLinuxPerl
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад