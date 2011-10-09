devartc

Лада devartc

 
38 летУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Web дизайнер-верстальщик

Образование:

1997-2001 Художественная школа г.Симферополь.

2002-2007 ТНУ факультет математики и информатики. Диплом с отличием

Навыки:

5 лет опыта работы в сфере web дизайна (дизайн сайтов, программных интерфейсов, разработка логотипов, HTML верстка )

владение графическими пакетами Photoshop, Illustrator на профессиональном уровне

верстка в соответствии со стандартами XHTML 1.0 Transitional, XHTML 1.0 Strict

css код в соответствии со стандартом CSS level 2.1, CSS3;

кроссбраузерная верстка (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 5.0+, Opera 10.0+).

Ответственность, творческий подход к каждому проекту.

Дизайн сайтаHTMLCSSIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
il_poll
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать шапку и выполнить на jQuery
При выполнении работы были проявлены профессиональные навыки и исключительно ответственный подход к работе. Очень доволен качеством и быстротой выполнения работы.
Все было на высшем уровне. С Вами очень приятно работать.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 4 дней
#809
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#3410