Web дизайнер-верстальщик
Образование:
1997-2001 Художественная школа г.Симферополь.
2002-2007 ТНУ факультет математики и информатики. Диплом с отличием
Навыки:
5 лет опыта работы в сфере web дизайна (дизайн сайтов, программных интерфейсов, разработка логотипов, HTML верстка )
владение графическими пакетами Photoshop, Illustrator на профессиональном уровне
верстка в соответствии со стандартами XHTML 1.0 Transitional, XHTML 1.0 Strict
css код в соответствии со стандартом CSS level 2.1, CSS3;
кроссбраузерная верстка (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 5.0+, Opera 10.0+).
Ответственность, творческий подход к каждому проекту.
Портфолио
- Mh-t224 просмотра
- Без названия186 просмотров
- Без названия212 просмотров
- Eva's Friends203 просмотра
- Промо постер194 просмотра
- Сайт Видеоволна189 просмотров
- Центр недвижимости "Собор"220 просмотров
- Dating.com265 просмотров
- Upfforit.com274 просмотра
- Rent-in-kiev.com.ua230 просмотров
- Без названия225 просмотров
- HR Портал191 просмотр
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
При выполнении работы были проявлены профессиональные навыки и исключительно ответственный подход к работе. Очень доволен качеством и быстротой выполнения работы.
Ответный отзыв
Все было на высшем уровне. С Вами очень приятно работать.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 4 дней
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Баннеры
нет отзывов
от $50
от 3 дней
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