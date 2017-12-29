Требуется реализовать android-приложение, краткий функционал: - заставка - отображение html-контента - загрузка конфигурационных данных с сервера - показ баннеров (вебвью/браузер) - встройка трекинговой системы appmetrika Далее – встройка данного конфига в уже имеющийся конструктор апк Детальное ТЗ имеется Оплата по факту, можно поэтапно
Действие аккаунта приостановлено!
- $200Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Имеется серверный софт с управлением через командную строку (android-эмулятор gennymotion) Нужно поднять софт на сервере и реализовать серверный скрипт, циклично выполняющий один и тот же набор нескольких команд для софта: - выбор устройства и его запуск - установка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $200
нужно реализовать простое android-приложение: просмотрщик страниц контента (на странице текст+ фото) с навигацией листания вправо-влево, а также конструктор, в который бы на вход подавались имя пакета, название приложения, иконка, ключи, источник контента (api), на выходе бы собиралась ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад