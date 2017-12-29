devcontr

Листовский devcontr

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Android-приложение + встройка в конструктор апк

    $200

    Требуется реализовать android-приложение, краткий функционал:  - заставка - отображение html-контента - загрузка конфигурационных данных с сервера  - показ баннеров (вебвью/браузер)  - встройка трекинговой системы appmetrika  Далее – встройка данного конфига в уже имеющийся конструктор апк  Детальное ТЗ имеется  Оплата по факту, можно поэтапно

    AndroidHTML
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт отправки набора комманд в серверный софт

    $150

    Имеется серверный софт с управлением через командную строку (android-эмулятор gennymotion)   Нужно поднять софт на сервере и реализовать серверный скрипт, циклично выполняющий один и тот же набор нескольких команд для софта:  - выбор устройства и его запуск  - установка ...

    Android
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Простое android-приложение + конструктор апк на основе него

    $200

    нужно реализовать  простое android-приложение: просмотрщик страниц контента (на странице текст+ фото) с навигацией листания вправо-влево, а также конструктор, в который бы на вход подавались имя пакета, название приложения, иконка, ключи, источник контента (api), на выходе бы собиралась ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад