dhotsyridze

Опыт в переводах текстов с/на польский, итальянский, английский.
Большой опыт в областях: ИТ-продукция (английский, польский русский, украинский), бизнес, деловая переписка (итальянский, польский, русский,украинский), экономика (английский, польский, русский, итальянский, украинский), публицистика (английский, польский, русский, итальянский, украинский).
Опыт работы переводчиком - более 5 лет!
Большая скорость работы, ответственность, исполнение в срок.
Уверенный пользователь ПК, работа с MS Office, Open Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Reader.
Навыки работы с Trados
Уверенно работаю в сети Интернет, быстро обучаюсь новой лексике и программному обеспечению.
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
16 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!