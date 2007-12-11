dhotsyridze

Гоциридзе Давид dhotsyridze

 
41 годУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Опыт в переводах текстов с/на польский, итальянский, английский.

Большой опыт в областях: ИТ-продукция (английский, польский русский, украинский), бизнес, деловая переписка (итальянский, польский, русский,украинский), экономика (английский, польский, русский, итальянский, украинский), публицистика (английский, польский, русский, итальянский, украинский).

Опыт работы переводчиком - более 5 лет!

Большая скорость работы, ответственность, исполнение в срок.

Уверенный пользователь ПК, работа с MS Office, Open Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Reader.

Навыки работы с Trados

Уверенно работаю в сети Интернет, быстро обучаюсь новой лексике и программному обеспечению.

Отзывы заказчиков
kit1980
43 годаСША
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
9 баллов
16 лет назад
Перевод статьи (приватный проект)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!