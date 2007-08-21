kit1980

Сергей Дымченко kit1980

 
43 годаСША/Сиэтл
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Отредактировать статью на английском

    Нужно отредактировать статью на английском языке. Статья техническая, связана с Linux. 5700 символов - очень простой язык, много названий, путей в файловой системе - то есть собственно текста для редактирования совсем мало. Грамматических ошибок нет - ...

    Linux
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Описания книг на сайт - 2

    $25

    Я уже создавал проект на эту тему: http://weblancer.net/projects/28166.html , теперь требуется продолжение Итак, есть сайт, посвященный книгам. Нужно писать и публиковать по одному описанию (отзыву, рецензии) на книгу каждый день в течение месяца. Всего 30 описаний (для ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Игра типа Tetris в виде google gadget

    Нужно сделать игру типа Тетриса. Графика стандартная для тетриса, никаких графических изысков не нужно. Внешне должно выглядеть похожим на это: http://www.playbie.com/Game.aspx?gm=1&amp;wt=2&amp;su=live.com&amp;sn=Google&amp;gn=Google (сохранение рекордов не обязательно, обсудим) Отличия от тетриса будут в самом алгоритме, подробно расскажу выбранному исполнителю. Ищу человека, ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Описания книг на сайт

    $50

    Добрый день! Есть сайт, посвященный книгам. Нужно писать и публиковать по одному описанию (отзыву, рецензии) на книгу каждый день в течение месяца. Всего 30 описаний (для начала). Отзывы могут быть небольшими, но должны быть написаны реально прочитавшим книгу ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение и развитие сайта о программировании

    $100

    Нужен человек, который будет помогать в развитии энциклопедии языков программирования http://progopedia.ru/ Сейчас на сайт материал добавляется автором сайта (мной) и добровольными редакторами. Но добровольные редакторы описывают только языки, которые им интересны, иногда делают ошибки и т.д. ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод заметки о JavaScript en->ru 3 тыс. знаков

    $10

    Нужно перевести маленькую заметку о JavaScript с английского на русский Если отбросить код, там 3 тыс. знаков с пробелами Переводчик должен разбираться в программировании и в JavaScript в частности. В перспективе постоянные заказы по теме "программы, программирование". В заявке ...

    Javascript
    Переводы14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод статьи о freelance англ-рус 19000 знаков

    Нужно перевести статью о freelance с английского на русский. Изложение в статье идет в шутливом тоне, это должно быть сохранено при переводе. Объем статьи - 19 тысяч знаков с пробелами В предложении обязательно давайте примеры выполненных вами переводов. Статья ...

    HTML
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевод/перефразирование новостей

    Требуется периодический перевод/перефразирование новостей, небольших статей с англоязычных источников. Тематика: freelance, PHP, Linux, OpenSource и т.п. Новости типа таких: вышла новая версия программы, список изменений. Т.е. простой текст, много терминов, которые не надо переводить. Точного перевода не требуется, ...

    PHPLinux
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Компонент вакансии/резюме для Joomla!

    Нужен компонент вакансии/резюме удаленной работы для CMS Joomla! Любой пользователь (регистрация не нужна) может разместить свое резюме Поля: наименование должностей, текст резюме, категории + уровень по каждой категории (типа novice, medium, wizard и т.п.), уровень ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статья-обзор rss-readerов

    Нужна статья-обзор бесплатных rss-readerов под Windows (5-6 программ, включая встроенные в Firefox, Opera и т.д.): где скачать, лицензия, под какими версиями ОС работает, проблемы при установке, русификация, стабильность и т.п. Скриншоты. Статья должна быть оригинальной. Все ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются описания выполненных на Weblancer проектов для сайта

    Требуются описания выполненных на Weblancer проектов для сайта по типу как здесь http://freelancejob.com.ua/content/view/387/4/ и здесь http://freelancejob.com.ua/content/view/385/4/, только для weblancer.net Желательно проекты попроще и поразноплановей. В заявке указывайте количество и тематику проектов. Обязательно предоставление готового результата: ссылка на сайт, архив ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Php script замены слов

    $50

    Нужен пхп скрипт по функциональности аналогичный VBasic приложению в аттаче. Есть примитивные начатки http://www.stars.dn.ua/~kit/wordexchanger (просто заменяет все слова в форме на список синонимов), есть MySQL база слов (две таблички). Все это дам. Вроде ниче особо сложного, ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Отредактировать статью на английском
Сергей создает положительное впечатления от сотрудничества; приятное ненавязчивое общение, адекватное отношение к выполненной работе. Рекомендую!
OK
Ответный отзыв
Evanova
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
$25
10 баллов
16 лет назад
Перевод статьи о фрилансе en->ru
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи + своевременная оплата. Можете доверять.
Доволен качеством перевода.
Ответный отзыв
sergiusd
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Описания книг на сайт
Предоплата и финальная оплата были произведены в оговоренные сроки и в полном объеме. Остались только положительные впечатления о сотрудничестве.
Все сделано вовремя, без напоминаний. Творческий подход к делу. Все отлично!
Ответный отзыв
noman
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
$35
10 баллов
16 лет назад
Перевод статьи о языках программирования en->ru
Получила предоплату, что не может не радовать :D
Хороший перевод. Мне нравится :-)
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noman
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
$50
10 баллов
17 лет назад
Перевод статьи о freelance англ-рус 19000 знаков
Адекватный и ответственный заказчик. Никуда не пропадает, отвечает сразу, оплата вовремя. В общем, работать просто и приятно.
Перевод понравился, нормально читается и не отдает "переводчиной" :-) Сделано в срок.
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