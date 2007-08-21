Нужно отредактировать статью на английском языке. Статья техническая, связана с Linux. 5700 символов - очень простой язык, много названий, путей в файловой системе - то есть собственно текста для редактирования совсем мало. Грамматических ошибок нет - ...
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $25
Я уже создавал проект на эту тему: http://weblancer.net/projects/28166.html , теперь требуется продолжение Итак, есть сайт, посвященный книгам. Нужно писать и публиковать по одному описанию (отзыву, рецензии) на книгу каждый день в течение месяца. Всего 30 описаний (для ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Перевод статьи en->ru, для пользователя dhotsyridze, как договаривались в личке.Завершен16 лет назад
- $25
Нужно перевести статью (заметку из блога) о фрилансе с английского на русский. Текст простой. 7300 символов с пробелами.Завершен16 лет назад
Нужно сделать игру типа Тетриса. Графика стандартная для тетриса, никаких графических изысков не нужно. Внешне должно выглядеть похожим на это: http://www.playbie.com/Game.aspx?gm=1&wt=2&su=live.com&sn=Google&gn=Google (сохранение рекордов не обязательно, обсудим) Отличия от тетриса будут в самом алгоритме, подробно расскажу выбранному исполнителю. Ищу человека, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день! Есть сайт, посвященный книгам. Нужно писать и публиковать по одному описанию (отзыву, рецензии) на книгу каждый день в течение месяца. Всего 30 описаний (для начала). Отзывы могут быть небольшими, но должны быть написаны реально прочитавшим книгу ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $100
Нужен человек, который будет помогать в развитии энциклопедии языков программирования http://progopedia.ru/ Сейчас на сайт материал добавляется автором сайта (мной) и добровольными редакторами. Но добровольные редакторы описывают только языки, которые им интересны, иногда делают ошибки и т.д. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно перевести маленькую заметку о JavaScript с английского на русский Если отбросить код, там 3 тыс. знаков с пробелами Переводчик должен разбираться в программировании и в JavaScript в частности. В перспективе постоянные заказы по теме "программы, программирование". В заявке ...Переводы14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
16 тыс. знаков с пробелами.Завершен16 лет назад
Требуется сделать логотип и favicon для сайта http://progopedia.ru/ Обязательно! указывайте стоимость и портфолиоЛоготипы и Знаки46 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно перевести статью о freelance с английского на русский. Изложение в статье идет в шутливом тоне, это должно быть сохранено при переводе. Объем статьи - 19 тысяч знаков с пробелами В предложении обязательно давайте примеры выполненных вами переводов. Статья ...Завершен17 лет назад
Требуется периодический перевод/перефразирование новостей, небольших статей с англоязычных источников. Тематика: freelance, PHP, Linux, OpenSource и т.п. Новости типа таких: вышла новая версия программы, список изменений. Т.е. простой текст, много терминов, которые не надо переводить. Точного перевода не требуется, ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен компонент вакансии/резюме удаленной работы для CMS Joomla! Любой пользователь (регистрация не нужна) может разместить свое резюме Поля: наименование должностей, текст резюме, категории + уровень по каждой категории (типа novice, medium, wizard и т.п.), уровень ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужна статья-обзор бесплатных rss-readerов под Windows (5-6 программ, включая встроенные в Firefox, Opera и т.д.): где скачать, лицензия, под какими версиями ОС работает, проблемы при установке, русификация, стабильность и т.п. Скриншоты. Статья должна быть оригинальной. Все ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуются описания выполненных на Weblancer проектов для сайта по типу как здесь http://freelancejob.com.ua/content/view/387/4/ и здесь http://freelancejob.com.ua/content/view/385/4/, только для weblancer.net Желательно проекты попроще и поразноплановей. В заявке указывайте количество и тематику проектов. Обязательно предоставление готового результата: ссылка на сайт, архив ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Нужен пхп скрипт по функциональности аналогичный VBasic приложению в аттаче. Есть примитивные начатки http://www.stars.dn.ua/~kit/wordexchanger (просто заменяет все слова в форме на список синонимов), есть MySQL база слов (две таблички). Все это дам. Вроде ниче особо сложного, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад