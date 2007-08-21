Добрый день! Есть сайт, посвященный книгам. Нужно писать и публиковать по одному описанию (отзыву, рецензии) на книгу каждый день в течение месяца. Всего 30 описаний (для начала). Отзывы могут быть небольшими, но должны быть написаны реально прочитавшим книгу ...