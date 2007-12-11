Перевод статьи о фрилансе en->ru

Нужно перевести сайт. Тематика русскоязычного текста весьма специфична, можно сказать художественный контент. Для новичков тематика будет сложновата, поэтому требуется именно специалист. Если Вы действительно полны сил и профессионализма, обращайтесь! для разминки: Вы уверены, что вас открыткой не удивить? У вас ...
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Нужно перевести статью (заметку из блога) о фрилансе с английского на русский.
Текст простой.
7300 символов с пробелами.
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