Перевод Eng -> Rus/Ukr по ИТ/ПО

Требуется переводчик с английского на русский и украинский для постоянного сотрудничества. Высшее образование. Специализация и опыт переводов - только ИТ, ПО. Знание компьютерной терминологии и интерфейса пользователя. Знание и наличие Trados и других ТМ (указать в CV).

Расценка - 0,016 USD/новое слово. Оплата - начало следующего месяца с момента сдачи перевода. Условие отбора - тестовый перевод на http://weblancer.net/users/olivia_schmidt/. Предпочтение переводчикам из Украины.

CV и тест присылайте в теле письма по адресу olivia_schmidt[at]hotbox.ru.