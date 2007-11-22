Перевод сайта с русского на украинский язык

Необходим перевод контента сайта http://roofmaster.org.ua с русского на украинский язык. Все разделы кроме форума. Около 700 страниц перевода. Перевод предоставляете: адрес страницы - перевод в текстовом формате. Поэтому особых знаний не требуется (кроме естественно украинского языка и правописания). Устраивает программный перевод (например программой Pragma5), естественно с последующими поправками ошибок и неточностей машинного перевода. В своём предложении пишите общую стоимость, примерные сроки (не срочно, но примерно 20-30 дней). Основную роль играет стоимость, поэтому исполнителей, которые указывают большие суммы прошу не писать.