Добрый вечер! Есть работа по переводу с русского на корейский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: русский>корейский. 2) Тематика: решение международного третейского суда 3) Объем: 11,4 страниц (по 1800 знаков) 4) Стоимость: договорная 5) Срок сдачи: 28.10.07 до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалистов для выполнения переводов и смежных видов работ на регулярной основе.
Интересует направление «немецкий – русский и/или украинский»
Пожалуйста, направляйте резюме на [email protected]
Форма резюме приложена.
Обязательная информация: квалификация, перечень программ, тарифы, доступность в течение обычной недели.
Отдельные требования: не задавать вопросов, не писать приватных сообщений (их некогда читать, и никто не будет этим заниматься).
Спасибо
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