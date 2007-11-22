Качественный перевод на английский

ПереводыЗавершен4 заявки143 просмотра
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Нужен хороший перевод на английский, чтобы англоязычные читатели легко воспринимали текст. Так как мы с вами русский.

Стиль текста- повествование, блог. Встречаются технические термины типа "широкополосный доступ", "пропускная способность".

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16 лет назад
John_Mirro
Джон Смит 
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Deviot
Writer 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов(-1)
16 лет назад
Качественно и в срок. Буду обращаться.
Приятный в общении человек. Ценит качество и оплачивает работу вовремя.
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