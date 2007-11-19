Перевод с узбекского на русский язык

Добрый вечер!

Есть работа по переводу с узбекского на русский язык.

Подробно о заказе:

1) Направление перевода: узбекский>русский

2) Тематика: юридический документ

3) Объем: 1,5 страницы (расчет будет делать по выходу)

4) Стоимость: USD 5/ страница (1800 знаков)

5) Срок сдачи: 19.11.07 до 10.00 по Москве.

6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.

7) Оплата будет производиться: 20.11.07 в течение 1 рабочего дня.

Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается(выполните перевод первого абзаца до АНИКЛАНДИ. Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]

По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.

С уважением,

Олеся

Компания Прайм