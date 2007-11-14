Перевести статью на фин-нефтяную тему, 13 страниц.

$100
ПереводыЗавершен3 заявки162 просмотра
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Просто перевести первые 13 страниц. 35000 без пробелов, 41000 с пробелами. !Срок - 13-ое Ноября, 10:00!. Оплата - WM, по ходу выполнения (сколько переведнных % от текста пришлете, столько и оплата % от оговоренной суммы). Перевод нескольких предложений в приват и наличие портфолио приветствуется.

Спасибо.

16 лет назад
mihaok
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lingvaterra
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$8
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