Срочно! Мануал профессиональной кофемашины.

Цена указана за проект 37940 знаков (21 стр.). Файл в PDF, иногда с фото и таблицами. Необходимо сверстать перевод в Ворде с сохранением первоначальной верстки.

Документ доступен по ссылке www.espressomaster.ru/marcf.zip

Пожалуйста, тестовый перевод в приват, в предложении обязательно должны фигурировать срок окончания работы (еще раз обращаю внимание, что это срочный перевод) и Ваша цена за стр. 1800 знаков и за весь проект.

Внимание! Это задание только для профессиональных переводчиков. Пожалуйста, без Сократов и пр. автоматических помощников.

Тестовый текст:

General characteristics:

1 Left steam tap

2 Hot water switch

3 Electronic coffee dosing central

4 Cup steamer tray

5 Right steam tap

6 Multidirectional left steam spout

7 Boiler water level

8 Extensible hot spout

9 Adjustable legs

10 Water inlet push button

11 Tray bellow-cups

12 Burner window (On machines with “gas kit” only)

13 Coffee filter holder

14 Built-in computer (Model “ M 990 Control D” only)

15 Connection led

16 Main switch

17 Multidirectional right steam spout

18 Pressure control manometers

TECHNICAL charACTERISTICS

Model M 990 D

The M 990 D model works by dose and/or

continuously. The electronic centrals of this coffee

machine are prepared to make four different and

exact doses, in addition to being able to work

continuously. To make any group work, just press

the sensors, on the relevant drawing for the dose

required. On doing this, the machine provides the

amount of coffee selected , automatically cutting off

the supply of coffee at the appropriate moment. If

one wishes to cut off the supply of coffee before

programmed, this may be to stop automatically, by

pressing the sensor previously selected.

ВНИМАНИЕ! Огромная просьба, прежде чем в привате сообщить свои расценки, еще раз прочитайте задание. В привате_должен_быть_тестовый_перевод. Качество перевода более чем красноречивая вещь. Я не стану обсуждать цену не имея представления о Ваших навыках. Пожалуйста, не забывайте сообщать дату сдачи работы.