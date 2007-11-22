Перевод с английского инструкции к прибору (50стр)

$100
ПереводыЗавершен32 заявки460 просмотров
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Перевод с английского инструкции к прибору (50страниц, 75 тыс. знаков без пробелов). Оплата по факту любыми фрагментами от 1 стр (WMZ). Требуемое качество - адекватный перевод технической терминологии, соблюдение стилистики в ориентировочном соответствии с образцом. Указывайте, пожалуйста стоимость страницы (1500 знаков без пробелов) в вашем исполнении и производительность в день.

16 лет назад
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Гость 
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
VeHik
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Неплохо справился с предложенной работой. Качественный, продуманный перевод. Буду еще обращаться при необходимости.
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