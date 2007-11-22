Перевод с английского инструкции к прибору (50стр)

Перевод с английского инструкции к прибору (50страниц, 75 тыс. знаков без пробелов). Оплата по факту любыми фрагментами от 1 стр (WMZ). Требуемое качество - адекватный перевод технической терминологии, соблюдение стилистики в ориентировочном соответствии с образцом. Указывайте, пожалуйста стоимость страницы (1500 знаков без пробелов) в вашем исполнении и производительность в день.