Требуется перевод с туркменского языка

Файл в PDF, тексты, фото и таблицы. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде с сохранением первоначальной верстки. Количество знаков определим по факту окончания работы, но на вид не менее 40 стр. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Предстоит работа по переводу с русского на туркменский язык.
Подробно о заказе:
1) Направление перевода: русский>туркменский
2) Тематика: положение о филиале (нефть и газ)
3) Объем: примерно 25 страниц текста
4) Стоимость: USD ? за страницу (1800 знаков)
Контакты и ваши расценки высылайте на адрес: [email protected]
По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.
С уважением,
Олеся
Компания Прайм
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