Сервис-мануал по ремонту кофемашин.

Файл в PDF, тексты, фото и таблицы. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде с сохранением первоначальной верстки. Количество знаков определим по факту окончания работы, но на вид не менее 40 стр.

Документ доступен по ссылке www.espressomaster.ru/technical.zip

В Вашем предложении должны фигурировать: цена за стр. 1800 знаков и скорость работы (стр. в день).

Требуется исполнитель с тарифом от 4 до 6 USD за 1800 и скоростью от 10 до 15 стр. в сутки.

Внимание! Это задание только для профессиональных переводчиков.