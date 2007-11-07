Сервис-мануал по ремонту кофемашин.

ПереводыЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Файл в PDF, тексты, фото и таблицы. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде с сохранением первоначальной верстки. Количество знаков определим по факту окончания работы, но на вид не менее 40 стр.

Документ доступен по ссылке www.espressomaster.ru/technical.zip

В Вашем предложении должны фигурировать: цена за стр. 1800 знаков и скорость работы (стр. в день).

Требуется исполнитель с тарифом от 4 до 6 USD за 1800 и скоростью от 10 до 15 стр. в сутки.

Внимание! Это задание только для профессиональных переводчиков.

16 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
annamrs
Анна 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
36 отзывов(-1)
16 лет назад
$1
5 дней
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