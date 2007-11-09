Переводы технических текстов (электротехника)

Добрый вечер! Есть работа по переводу с голландского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: голландский>русский 2) Тематика: выписка из метрики 3) Объем: 1 документ 4) Стоимость: USD5/ документ 5) Срок сдачи: 15.11.07 до 12.00 по ...
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Технические переводы с русского на английский и наоборот
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