Перевод с китайского на русский язык

Технические переводы с русского на английский и наоборот
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Добрый день!
Есть работа по переводу с китайского на русский язык.
Подробно о заказе:
1) Направление перевода: китайский>русский
2) Тематика: технические паспорта, экспортные декларации
3) Объем: 15 страниц
4) Стоимость: USD 8-10 /1 документ
5) Срок сдачи: 19.11.07 до 16.00 по Москве.
6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.
7) Оплата будет производиться: 20.11.07 в течение 1 рабочего дня.
Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается(весь документ переводить не нужно, перевести нужно только с 1 по 10 пункты). Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]
По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.
С уважением,
Олеся
Компания Прайм
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