Перевод Eng-Рус, IT тематика

$1000
ПереводыЗавершен31 заявка785 просмотров
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Вниманию талантливых и опытных переводчиков!

Нужно выполнить перевод обучающих курсов по ИТ, MS Office, Управление проектами и тд.

Объем переводов значительный.

Требования:

Знание и опыт работы в Trados

Опыт перевода ИТ текстов

Ответственность и аккуратность.

Для получения подробностей обращайтесь в почту, [email protected].

Возможность долгосрочного сотрудничества.

Способ и размер вознаграждения будет обговариваться индивидуально.

16 лет назад
EKteam
E.K. Team 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$600
Очень приятно работать с профессионалом, работа была выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Чрезвычайно приятный и одновременно с этим серьезный заказчик. По-человечески подходит к решению текущих вопросов, связанных с выполнением проекта, очень приятен и корректен в общении, мало слов много дела. Будет возможность поучаствовать в тендере этого заказчика - не упускайте свой шанс получить интересный проект!
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