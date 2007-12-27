Перевод Eng-Рус, IT тематика

Чрезвычайно приятный и одновременно с этим серьезный заказчик. По-человечески подходит к решению текущих вопросов, связанных с выполнением проекта, очень приятен и корректен в общении, мало слов много дела. Будет возможность поучаствовать в тендере этого заказчика - не упускайте свой шанс получить интересный проект!