Перевод Eng-Рус, IT тематика

Требуется перевести весь англоязыный контент (на деле его не так много) с сайта http://www. Результат в следующем виде: URL странички и ниже ее перевод на русский. Оплата по фактическому объему из расчета 1 стр. = 1800 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вниманию талантливых и опытных переводчиков!
Нужно выполнить перевод обучающих курсов по ИТ, MS Office, Управление проектами и тд.
Объем переводов значительный.
Требования:
Знание и опыт работы в Trados
Опыт перевода ИТ текстов
Ответственность и аккуратность.
Для получения подробностей обращайтесь в почту, [email protected].
Возможность долгосрочного сотрудничества.
Способ и размер вознаграждения будет обговариваться индивидуально.
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужен переводчик и по совместительству журналист для качественного перевода с английского языка на русский и написания статей для автомобильного сайта. Требования: грамотная письменная речь, отличное знание английского языка, опыт перевода каталогов. Примерные объемы: 70000 знаков - перевод ...Переводы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется сверхкачественный перевод коротких рекламных объявлений для Google Adwords. Я пишу по-русски, Вы корректируете и переводите на английский. Объявления будут транслироваться на Англию и США, посему перевод должен быть на уровне. Пример объявления: Хочешь бесплатную косметику От ...Переводы31 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходим перевод документации по недвижимости с итальянского на английский язык.Переводы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Доброго времени суток! необходимо перевести медицинскую справку с японского языка. Просьба связаться по аське 351004427 и сообщить свои расценкиПереводынет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый вечер! Есть работа по переводу с узбекского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: узбекский>русский 2) Тематика: юридический документ 3) Объем: 1,5 страницы (расчет будет делать по выходу) 4) Стоимость: USD 5/ страница (1800 ...Переводы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Добрый день! Есть работа по переводу с китайского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: китайский>русский 2) Тематика: технические паспорта, экспортные декларации 3) Объем: 15 страниц 4) Стоимость: USD 8-10 /1 документ ...Переводы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Технические переводы с русского на английский и наоборотПереводы24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый вечер! Есть работа по переводу с голландского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: голландский>русский 2) Тематика: выписка из метрики 3) Объем: 1 документ 4) Стоимость: USD5/ документ 5) Срок сдачи: 15.11.07 до 12.00 по ...Переводы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
в приложении текстПереводы1 исполнительЗавершен16 лет назад