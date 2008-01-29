Перевод с английского на русский

ПереводыЗавершен15 заявок450 просмотров
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Нужен переводчик и по совместительству журналист для качественного перевода с английского языка на русский и написания статей для автомобильного сайта.

Требования: грамотная письменная речь, отличное знание английского языка, опыт перевода каталогов.

Примерные объемы: 70000 знаков - перевод и адаптация, 15000 знаков - написание статей

Интересует цена за весь объем работ и отдельно за перевод.

16 лет назад
carajo
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$200
Сергей отлично выполнил проект, буду обращаться постоянно и всем советовать. Несмотря на достаточно сложный технический перевод, Сергей очень быстро справился с проектом и даже сделал больший объем, чем мы договаривались. Мы получили очень качественный перевод, при том что цена и сроки имели приоритетное значение. Приятно работать с профессионалом.
Замечательный заказчик, с четко поставленной задачей, посильной помощью в процессе выполнения заказа и "человеческим" подходом в вопросах решения текущих задач. Оплата вовремя и в соответствии с договоренностью. Настоятельно рекомендую на будущее, в случае появления новых заказав от Михаила!
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