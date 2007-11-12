Перевод рекламных объявлений русс/англ

ПереводыЗакрыт31 заявка457 просмотров
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Требуется сверхкачественный перевод коротких рекламных объявлений для Google Adwords. Я пишу по-русски, Вы корректируете и переводите на английский. Объявления будут транслироваться на Англию и США, посему перевод должен быть на уровне. Пример объявления:

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16 лет назад
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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