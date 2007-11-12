Перевод рекламных объявлений русс/англ

Около 25 страниц, с португальского на русский. Технический. Очень технический Пожалуйста, направляйте резюме и относящуюся информацию на [email protected] Обязательная информация: 1) Документы об образовании (сканы) и опыте работы 2) Предпочитаемые/минимальные тарифы 3) Производительность и доступность в ближайшее дни ...