Англоязычный сайт на русский язык

Требуется перевести весь англоязыный контент (на деле его не так много)

с сайта http://www.

Результат в следующем виде: URL странички и ниже ее перевод на русский.

Оплата по фактическому объему из расчета 1 стр. = 1800 знаков. PDF файлы переводить не нужно.

Пожалуйста, указывайте цену за стр. и срок исполнения. Если мы раньше не сотрудничали, то в приват тестовый перевод этой стр. English/Products/Mundo3/Details