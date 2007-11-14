Англоязычный сайт на русский язык

ПереводыЗакрыт14 заявок359 просмотров
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Требуется перевести весь англоязыный контент (на деле его не так много)

с сайта http://www.

Результат в следующем виде: URL странички и ниже ее перевод на русский.

Оплата по фактическому объему из расчета 1 стр. = 1800 знаков. PDF файлы переводить не нужно.

Пожалуйста, указывайте цену за стр. и срок исполнения. Если мы раньше не сотрудничали, то в приват тестовый перевод этой стр. English/Products/Mundo3/Details

16 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Tlasolteotl
41 годМексика
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$20
5 дней
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