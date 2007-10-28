Перевод с русского на корейский язык

$250
ПереводыЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Добрый вечер!

Есть работа по переводу с русского на корейский язык.

Подробно о заказе:

1) Направление перевода: русский>корейский.

2) Тематика: решение международного третейского суда

3) Объем: 11,4 страниц (по 1800 знаков)

4) Стоимость: договорная

5) Срок сдачи: 28.10.07 до 13.00 по Москве.

6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.

7) Оплата будет производиться: 29.11.07 в течение 1 рабочего дня.

Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается 1 абзац (до звездочек). Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]

По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.

С уважением,

Олеся

Компания Прайм

16 лет назад
PraimOlesya
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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