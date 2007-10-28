Перевод с русского на корейский язык

Готовим к локализации сайт http://www.jemi.es/ К сожалению, в полном объеме только испанский раздел сайта. Требуется перевести все содержимое (URL страницы и ниже ее перевод). Пожалуйста, указывайте Ваш тариф за 1800 знаков и дату сдачи проекта. В приват ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Есть работа по переводу с русского на корейский язык.
Подробно о заказе:
1) Направление перевода: русский>корейский.
2) Тематика: решение международного третейского суда
3) Объем: 11,4 страниц (по 1800 знаков)
4) Стоимость: договорная
5) Срок сдачи: 28.10.07 до 13.00 по Москве.
6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.
7) Оплата будет производиться: 29.11.07 в течение 1 рабочего дня.
Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается 1 абзац (до звездочек). Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]
По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.
С уважением,
Олеся
Компания Прайм
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