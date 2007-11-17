Перевод контента с испанского на русский

Готовим к локализации сайт http://www.jemi.es/

К сожалению, в полном объеме только испанский раздел сайта.

Требуется перевести все содержимое (URL страницы и ниже ее перевод).

Пожалуйста, указывайте Ваш тариф за 1800 знаков и дату сдачи проекта.

В приват тестовый перевод вот этой стр.

http://www.jemi.es/veureProducte.php?idProducte=174&idFamilia=115&idFamiliaFill=116

Хотелось бы отдать проект человеку с хорошим владением испанским.