Необходимо перевести 4-5 страниц с английского на русский Срок: 20:00 МСК сегодня 06/09/2008 Срок оплаты: до конца текущего месяца. Требуется неочищенный файл. Пожалуйста, направляйте релевантную информацию на [email protected] Просьба НЕ писать в т.н. «личку».
- Переводы7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется учитель датского языка в г. Николаеве (или области), Украина. Просьба писать на [email protected]Закрыт16 лет назад
Перевод анг-рус в AutoCAD (сейчас и в перспективе) Требования: 1. Языковая и техническая квалификация 2. Умение работать в AutoCAD в объеме, достаточном для выполнения переводов 3. Заполнить прилагаемую форму и направить ее на [email protected] Примечания: заявки принимаются ТОЛЬКО в ...Переводы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищу специалистов для выполнения переводов и смежных видов работ на регулярной основе. Интересует направление «немецкий – русский и/или украинский» Пожалуйста, направляйте резюме на [email protected] Форма резюме приложена. Обязательная информация: квалификация, перечень программ, тарифы, доступность в течение ...Закрыт16 лет назад
Около 25 страниц, с португальского на русский. Технический. Очень технический Пожалуйста, направляйте резюме и относящуюся информацию на [email protected] Обязательная информация: 1) Документы об образовании (сканы) и опыте работы 2) Предпочитаемые/минимальные тарифы 3) Производительность и доступность в ближайшее дни ...Закрыт16 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству переводчиков направления английский – русский, украинский на регулярной основе. Имеется вакансия внештатного переводчика, имеющего опыт и квалификацию в сфере электронной техники и оборудования. Конкретный заказ (анг-рус) есть уже сейчас. 9 страниц до вечера субботы ...Переводы7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуются тексты следующих документов: 1) "Европейская Фармакопея" (Pharmacopoeia Europea), 2) «Фармакопея США» (USP), 3) Официальные методы Американского общества нефтехимиков (A.O.C.S.) Издание (версия) не имеет значения. В первую очередь, тексты нужны на русском языке (перевод). Тексты оригиналов на английском языке – ...Поиск информации4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Приглашаю к сотрудничеству переводчиков направлений польский – русский, польский – украинский на регулярной основе и по внутренним тарифам. Тематика, чаще всего, техническая Пожалуйста, направляйте резюме с обязательным указанием тарифов и полной контактной информации на [email protected] Весьма ...Закрыт17 лет назад
Ваше предложение по стоимости и срокам? Спасибо Александр Мацюк Tel: +38(0432)682312 / Fax: +38(0432)571788 / Mobile: +38(066)1128185 / Skype: AITPRO / ICQ: 384-360-526Переводы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Имеются аудиофайлы в форматах .wav и .mp3 Необходимо перевести их в формат документов Word. Файлы представляют собой диктофонную запись интервью, проводимого с врачами. На русском языке. Специальная лексика практически отсутствует. Перечень названий препаратов предоставим. Требования ...Прочее12 заявокЗакрыт17 лет назад
Уважаемые коллеги, Нам необходим перевод с венгерского на русский. Тематика: медицинская, средней сложности. Объём: 100-120 страниц. Сроки: около 10-12 дней. Образец текста доступен для скачивания на http://www.vinnitsa.com/matsiouk/HU-RU.doc В случае заинтересованности и готовности выполнить проект, пожалуйста, предоставьте ...Закрыт17 лет назад
Нужен сайт (редизайн сайта). Точнее – одностраничный сайт (все необходимые страницы будут заполняться контетом нами по шаблону имеющейся страницы). Новый сайт должен удовлетворять следующим основным условиям: 1. Написан в HTML 2. Понятен и удобочитаем. 3. Хороший ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт17 лет назад
Уважаемый переводчик, Нашей группе требуется поддержка в переводе с английского на русский. Тематика: обычная техническая. Строительство энергоблока. Объём: - 59 страниц - 53 страницы - отдельные документы меньшего объёма (страница – 1800 знаков с пробелами) Срок ...Закрыт17 лет назад
Уважаемый переводчик, Мы ищем для сотрудничества на регулярной основе переводчика с русского на немецкий, удовлетворяющего следующему минимальному набору требований: 1) переводы – основной вид деятельности, 2) опыт регулярных переводов не менее 2 лет, 3) изложение на немецком РАВНОЕ ...Закрыт17 лет назад
Уважаемый переводчик! У нас есть 2 документа на русском (16 страниц), которые должны быть переведены на следующие языки: арабский болгарский греческий датский иврит индийский итальянский китайский корейский немецкий норвежский турецкий Документы можно скачать с адреса http://www.vinnitsa.com/matsiouk/opz.zip Выбор исполнителя для этой работы будет определяться в таком порядке приоритетов: 1) ценовое ...Переводы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
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We need up to 100 backward links to the translation service website. The links have to be from the websites devoted mainly to translation services, dictionaries, wickipedia, freelance jobs, website translation, website localization, SEO, publishing, ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт18 лет назад