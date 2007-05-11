Перевод анг-рус в AutoCAD (сейчас и в перспективе) Требования: 1. Языковая и техническая квалификация 2. Умение работать в AutoCAD в объеме, достаточном для выполнения переводов 3. Заполнить прилагаемую форму и направить ее на [email protected] Примечания: заявки принимаются ТОЛЬКО в ...