amatsyuk

Matsyuk Alexander amatsyuk

 
52 годаУкраина/Винница
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 4-5 страниц с английского на русский

    Необходимо перевести 4-5 страниц с английского на русский Срок: 20:00 МСК сегодня 06/09/2008 Срок оплаты: до конца текущего месяца. Требуется неочищенный файл. Пожалуйста, направляйте релевантную информацию на [email protected] Просьба НЕ писать в т.н. «личку».

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод анг-рус в AutoCAD

    Перевод анг-рус в AutoCAD (сейчас и в перспективе) Требования: 1. Языковая и техническая квалификация 2. Умение работать в AutoCAD в объеме, достаточном для выполнения переводов 3. Заполнить прилагаемую форму и направить ее на [email protected] Примечания: заявки принимаются ТОЛЬКО в ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Немецкий – русский и/или украинский

    Ищу специалистов для выполнения переводов и смежных видов работ на регулярной основе. Интересует направление «немецкий – русский и/или украинский» Пожалуйста, направляйте резюме на [email protected] Форма резюме приложена. Обязательная информация: квалификация, перечень программ, тарифы, доступность в течение ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Около 25 страниц, с португальского на русский.

    Около 25 страниц, с португальского на русский. Технический. Очень технический Пожалуйста, направляйте резюме и относящуюся информацию на [email protected] Обязательная информация: 1) Документы об образовании (сканы) и опыте работы 2) Предпочитаемые/минимальные тарифы 3) Производительность и доступность в ближайшее дни ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вакансия переводчика в сфере электронной техники

    Приглашаем к сотрудничеству переводчиков направления английский – русский, украинский на регулярной основе. Имеется вакансия внештатного переводчика, имеющего опыт и квалификацию в сфере электронной техники и оборудования. Конкретный заказ (анг-рус) есть уже сейчас. 9 страниц до вечера субботы ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуются тексты документов

    Требуются тексты следующих документов: 1) "Европейская Фармакопея" (Pharmacopoeia Europea), 2) «Фармакопея США» (USP), 3) Официальные методы Американского общества нефтехимиков (A.O.C.S.) Издание (версия) не имеет значения. В первую очередь, тексты нужны на русском языке (перевод). Тексты оригиналов на английском языке – ...

    Поиск информации4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Польский – русский, польский – украинский

    Приглашаю к сотрудничеству переводчиков направлений польский – русский, польский – украинский на регулярной основе и по внутренним тарифам. Тематика, чаще всего, техническая Пожалуйста, направляйте резюме с обязательным указанием тарифов и полной контактной информации на [email protected] Весьма ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Набор текста

    Имеются аудиофайлы в форматах .wav и .mp3 Необходимо перевести их в формат документов Word. Файлы представляют собой диктофонную запись интервью, проводимого с врачами. На русском языке. Специальная лексика практически отсутствует. Перечень названий препаратов предоставим. Требования ...

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод с венгерского на русский

    Уважаемые коллеги, Нам необходим перевод с венгерского на русский. Тематика: медицинская, средней сложности. Объём: 100-120 страниц. Сроки: около 10-12 дней. Образец текста доступен для скачивания на http://www.vinnitsa.com/matsiouk/HU-RU.doc В случае заинтересованности и готовности выполнить проект, пожалуйста, предоставьте ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен сайт (редизайн сайта)

    Нужен сайт (редизайн сайта). Точнее – одностраничный сайт (все необходимые страницы будут заполняться контетом нами по шаблону имеющейся страницы). Новый сайт должен удовлетворять следующим основным условиям: 1. Написан в HTML 2. Понятен и удобочитаем. 3. Хороший ...

    Дизайн сайтаHTMLРедизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технический перевод с английского на русский

    Уважаемый переводчик, Нашей группе требуется поддержка в переводе с английского на русский. Тематика: обычная техническая. Строительство энергоблока. Объём: - 59 страниц - 53 страницы - отдельные документы меньшего объёма (страница – 1800 знаков с пробелами) Срок ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод на немецкий

    Уважаемый переводчик, Мы ищем для сотрудничества на регулярной основе переводчика с русского на немецкий, удовлетворяющего следующему минимальному набору требований: 1) переводы – основной вид деятельности, 2) опыт регулярных переводов не менее 2 лет, 3) изложение на немецком РАВНОЕ ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • 2 документа на русском (16 страниц)

    Уважаемый переводчик! У нас есть 2 документа на русском (16 страниц), которые должны быть переведены на следующие языки: арабский болгарский греческий датский иврит индийский итальянский китайский корейский немецкий норвежский турецкий Документы можно скачать с адреса http://www.vinnitsa.com/matsiouk/opz.zip Выбор исполнителя для этой работы будет определяться в таком порядке приоритетов: 1) ценовое ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Link Exchange Expert(s) Wanted

    $1

    We need up to 100 backward links to the translation service website. The links have to be from the websites devoted mainly to translation services, dictionaries, wickipedia, freelance jobs, website translation, website localization, SEO, publishing, ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад