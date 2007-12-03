Перевод анг-рус в AutoCAD

ПереводыЗакрыт2 заявки244 просмотра
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Перевод анг-рус в AutoCAD

(сейчас и в перспективе)

Требования:

1. Языковая и техническая квалификация

2. Умение работать в AutoCAD в объеме, достаточном для выполнения переводов

3. Заполнить прилагаемую форму и направить ее на [email protected]

Примечания: заявки принимаются ТОЛЬКО в соответствии с п. 3

16 лет назад
amatsyuk
52 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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