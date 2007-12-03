Перевод анг-рус в AutoCAD

Нужно перевести сайт. Тематика русскоязычного текста весьма специфична, можно сказать художественный контент. Для новичков тематика будет сложновата, поэтому требуется именно специалист. Если Вы действительно полны сил и профессионализма, обращайтесь! для разминки: Вы уверены, что вас открыткой не удивить? У вас ...