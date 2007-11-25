Перевод элементов интерфейса

Требуется перевести 3000 элементов интерфейса программы (пункты меню и т.п.) с английского на русский. Строки собраны в экселевском файле, там же нужно сделать перевод. Работа срочная, желательно сделать к понедельнику. Просьба обращаться только тем, кто хорошо знает язык и знает лексику интерфейсов компьютерных программ.

Стучаться в ICQ 27579384 или писать на yuri