Перевод элементов интерфейса

Необходим перевод контента сайта http://roofmaster.org.ua с русского на украинский язык. Все разделы кроме форума. Около 700 страниц перевода. Перевод предоставляете: адрес страницы - перевод в текстовом формате. Поэтому особых знаний не требуется (кроме естественно украинского ...
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Требуется перевести 3000 элементов интерфейса программы (пункты меню и т.п.) с английского на русский. Строки собраны в экселевском файле, там же нужно сделать перевод. Работа срочная, желательно сделать к понедельнику. Просьба обращаться только тем, кто хорошо знает язык и знает лексику интерфейсов компьютерных программ.
Стучаться в ICQ 27579384 или писать на yuri
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