Перевод текста сайта с рус. на англ.

Нужно перевести сайт.

Тематика русскоязычного текста весьма специфична, можно сказать художественный контент.

Для новичков тематика будет сложновата, поэтому требуется именно специалист.

Если Вы действительно полны сил и профессионализма, обращайтесь!

для разминки:

Вы уверены, что вас открыткой не удивить? У вас их сотни, а ваш дедушка их коллекционировал? И у вас даже сохранились прелестные открытки Санкт-петербургского общества святой Евгении с литографиями старых мастеров модерна - Бенуа, Бакста, Билибина, с их изысканными виньетками и стилизованными ирисами? Мы вам завидуем, честно говоря. Мы их тоже очень любим, ибо классика - это неизменный источник нашего вдохновения.

Но у нас есть преимущество - новые технологии. Наши открытки несут в себе предвестие индустриальной красоты будущего.

перевод данного абзаца будет проверен носителем англ. языка

ВЕСЬ ТЕКСТ НАПИСАН,ВАМ ОСТАЕТСЯ ЕГО ТОЛЬКО ПЕРЕВЕСТИ!