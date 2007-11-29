Перевод текста сайта с рус. на англ.

Необходим перевод контента сайта http://roofmaster.org.ua с русского на украинский язык. Все разделы кроме форума. Около 700 страниц перевода. Перевод предоставляете: адрес страницы - перевод в текстовом формате. Поэтому особых знаний не требуется (кроме естественно украинского ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести сайт.
Тематика русскоязычного текста весьма специфична, можно сказать художественный контент.
Для новичков тематика будет сложновата, поэтому требуется именно специалист.
Если Вы действительно полны сил и профессионализма, обращайтесь!
для разминки:
Вы уверены, что вас открыткой не удивить? У вас их сотни, а ваш дедушка их коллекционировал? И у вас даже сохранились прелестные открытки Санкт-петербургского общества святой Евгении с литографиями старых мастеров модерна - Бенуа, Бакста, Билибина, с их изысканными виньетками и стилизованными ирисами? Мы вам завидуем, честно говоря. Мы их тоже очень любим, ибо классика - это неизменный источник нашего вдохновения.
Но у нас есть преимущество - новые технологии. Наши открытки несут в себе предвестие индустриальной красоты будущего.
перевод данного абзаца будет проверен носителем англ. языка
ВЕСЬ ТЕКСТ НАПИСАН,ВАМ ОСТАЕТСЯ ЕГО ТОЛЬКО ПЕРЕВЕСТИ!
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