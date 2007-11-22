Постоянный перевод небольших рассказов. В приложении первый. Для демонстрации вашего уровня - переведите первую пару абзацев. Файл в приложении без проблем открывается 8 ридером.

Пожелание:

Не используйте Промт, и иные переводчики, поскольку их стиль сразу видно и в конце концов, промтом я и сам могу перевести.

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