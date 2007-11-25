Перевести сайт

Переводим http://www.de/eng/index.php

Переводится весь англоязычный контент (копируем URL страницы и ниже ее перевод).

Оплата за фактический объем из расчета 1800 знаков/стр.

Пожалуйста, указывайте цену за стр. и ваши возможности в плане скорости работы над проектом.

Пожалуйста, в приват тестовый перевод этой стр. http://www.de/eng/technik.php

Внимание! Если ранее Вы уже присылали тестовые переводы к другим моим проектам (или мы уже работали с Вами), то тестовый перевод делать не нужно.