Переводы текстов об усыновлении - с опытом

Готовим к локализации сайт http://www.jemi.es/ К сожалению, в полном объеме только испанский раздел сайта. Требуется перевести все содержимое (URL страницы и ниже ее перевод). Пожалуйста, указывайте Ваш тариф за 1800 знаков и дату сдачи проекта. В приват ...