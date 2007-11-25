С инглиша или с русского на немецкий

ПереводыЗакрыт10 заявок217 просмотров
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Всем привет надо вот перевести текст на немецкий язык.

6200 знаков с пробелами

16 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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