С инглиша или с русского на немецкий

Переводим http://www.de/eng/index.php Переводится весь англоязычный контент (копируем URL страницы и ниже ее перевод). Оплата за фактический объем из расчета 1800 знаков/стр. Пожалуйста, указывайте цену за стр. и ваши возможности в плане скорости работы над проектом. Пожалуйста, в приват ...