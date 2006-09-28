mokrets

Юрий Выменец mokrets

 
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Перевод элементов интерфейса

    $500

    Требуется перевести 3000 элементов интерфейса программы (пункты меню и т.п.) с английского на русский. Строки собраны в экселевском файле, там же нужно сделать перевод. Работа срочная, желательно сделать к понедельнику. Просьба обращаться только тем, кто ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • TravelFeedback 2

    $1500

    Требуется выполнять разработку на ASP.NET под моим руководством в течение 3-4 недель. Просьба откликаться только опытным ASP.NET-разработчикам. Абсолютно необходимы ежедневный прогресс, ежедневное общение по поводу статуса, ясность с планами на следующий день. Компаниям-посредникам просьба не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Хелп-страницы на английском

    $200

    Требуется написать на английском хелп-страницы для системы средней сложности. Ориентировочно 20 страниц. Английский должен быть хороший – тем, кто с ним не совсем в ладах, обращаться не надо. Систему нужно будет понять с моей помощью ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Travel Feedback

    $1500

    Требуется выполнить разработку на ASP.NET в соответствии с приложенными документами. В процессе работы и даже в процессе понимания проекта придется общаться по-английски с руководителем проекта. Просьба продемонстрировать знание английского уже при контакте со мной. Просьба ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт журнала

    Требуется создать сайт журнала. Имеется ТЗ - не совсем профессиональное, но достаточно понятное (приложено). Детали можно обсуждать со мной. Необходимо использовать конкретную CMS, на которой настаивает клиент (она является стандартом в его компании). Это нормальная ...

    PHP
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Игра для мобильного телефона

    $2500

    Игра для мобильного телефона: 4 уровня по мотивам комиксов Целевая аудитория: дети 6-12 лет, продвинутые пользователи ПК, разграничений по полу нет. Основные герои: 4 положительных (Гарри, Альфа, Малыш и ...

    HTML
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад