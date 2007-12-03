Перевести сайт на eng

$50
ПереводыЗавершен7 заявок236 просмотров
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Архив прикрепил! Требуется перевести на eng всё, что на русском! Время на перевод уйдёт не много, главное правильно чтоб всё было.

16 лет назад
mp3_progect
Андрей 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
xantor
Сергей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$21
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный человек, приятно работать. Деньги были переведены, правда чуть позднее изза глюков платежки. )) Рекомендую !
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